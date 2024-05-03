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Россия потребовала от Финляндии предоставить данные о задержанных в Каяани

Посольство РФ направило ноту Финляндии из-за задержания россиян в Каяани

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Илья Питалев/РИА Новости

Посольство России направило ноту в министерство иностранных дел (МИД) Финляндии об установлении контакта с задержанными в Каяани россиянами, но при этом все запросы остаются без ответа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипломатическую миссию.

«Сразу же после получения информации о задержании российских граждан посольство потребовало от финских правоохранительных органов сведений о причинах произошедшего...», — говорится в сообщении.

Также посольство попросило возможность предоставить доступ российских консулов к задержанным.

«Все запросы посольства на этот счет в нарушение положений двусторонней консульской конвенции пока остаются без ответа», — подчеркнули в посольстве.

Отмечается, что посольство поддерживает контакты с родственниками задержанных россиян.

3 мая Yle сообщил, что троих россиян задержали в Финляндии по подозрению в вывозе товаров двойного назначения. По информации вещателя, подозреваемых задержали в Каяани. Полиция рассказала об операции, которая прошла в помещениях профессионального училища Кайнуу и городского общежития. По итогам проверки задержали троих студентов, которые оказались гражданами РФ.

Ранее в Финляндии заявили об обнаружении нелегальной разведки у границы с Россией.

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