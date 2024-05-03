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Эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали более ста выстрелов возле ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ услышали более ста выстрелов близ Запорожской АЭС 30 апреля

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили, что 30 апреля слышали по меньшей мере сто выстрелов в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«Слышали более 100 выстрелов в районе ЗАЭС», — отмечается в публикации.

Предположительно, стрельба велась в ответ на полеты беспилотников близ учебного центра ядерной установки.

В организации добавили, что представителям МАГАТЭ известно, что рядом с энергоблоком No6 и учебным центром на станции развернута учебная база для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и стартовые площадки для запуска дронов.

«Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС не видели никаких доказательств запуска беспилотников или наличия пусковых площадок в периметре площадки», — уточняется в пресс-релизе.

В конце апреля сообщалось, что МАГАТЭ проинформировано о новой, третьей по счету, попытке атаки беспилотника на учебный центр ЗАЭС.

Ранее Шойгу напомнил об опасности ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС.

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