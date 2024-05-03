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Кандидат в президенты Литвы заявил, что Россия развалилась бы без Путина

Кандидат в президенты Литвы Вайткус: Россию давно развалили бы без Путина

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус назвал президента России Владимира Путина особенно опытным политиком и заявил, что тот делает то, что должен делать глава государства. Об этом сообщает агентство ELTA.

По словам литовского политика, некоторые сказали бы, что нужно «быть еще строже».

«Потому так унижаться (как в 1990-е годы. — «Газета.Ru») больше нельзя», — сказал Вайткус.

Он отметил, в 1990-1995 годах в Литве была «ужасная» ситуация, но в России она «была еще более тяжелой». По мнению Вайткуса, если бы не Путин, то «Россию давно бы развалили».

Также кандидат в президенты Литвы заявил, что считает себя не пророссийским, а пролитовским кандидатом, потому что его страна «не продается». Он подчеркнул, что «важна только Литва».

«Моя задача: пока буду жив, стараться, чтобы ситуация в Литве не пошла так, как идет сейчас – к войне и разрушениям», — добавил Вайткус.

Вайткус — 67-летний врач, профессор медицины. Он является независимым кандидатом в президенты Литвы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Эстония, Литва и Латвия потеряли все, чем гордился Советский Союз, в том числе флот, промышленность и транзит, и «сейчас катятся вниз».

Ранее Путин заявил, что РФ столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до СВО.

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