Как правильно заключить договор с няней? Отвечает юрист

Многие семьи прибегают к услугам нянь. Некоторые родители приглашают их периодически, когда детей не с кем оставить. Другие — сотрудничают с нянями на постоянной основе. Но в любом случае такие отношения должны быть официально оформлены, это важно для безопасности обеих сторон. О формах сотрудничества, спектре обязанностей и правилах оформления договора с няней «Газете.Ru» рассказал юрист, генеральный директор «ЕЮС» Андрей Голощапов.

Какой договор выбрать

Если вы определились с кандидатурой, следует выбрать форму сотрудничества. Есть два варианта: договор возмездного оказания услуг или трудовой договор.

Выбор зависит от длительности и системности исполнения няней своих обязанностей.

Наиболее выгодный вариант — договор возмездного оказания услуг. Такой формат не требует оплаты обязательных взносов (в социальный фонд, фонд медицинского страхования). Также няня будет сама производить оплату налогов за полученные средства.

Договор возмездного оказания услуг идеален, если семья приглашает няню периодически.

Но если специалист ухаживает за детьми постоянно, то следует заключать трудовой договор.

Такой формат накладывает на родителей дополнительные обязательства (оплату отпуска, больничных, отчисления в социальный фонд, фонд медицинского страхования), но защищает от нарушения закона. Так как в любой момент няня может выйти с требованием о признании договора оказания услуг трудовым. Если она докажет, что отношения подпадают под трудовые, то для родителя это будет иметь негативные последствия — необходимо будет произвести все обязательные взносы с первого месяца работы няни.

Какого-то одного критерия для признания договора трудовым не существует, но суд может встать на сторону няни, сославшись на подчинение распорядку и режиму или исполнение обязанностей под контролем.

close 100% Андрей Голощапов, юрист, генеральный директор Европейской Юридической Службы Личный архив

Что закрепить в договоре

Любой договор требует тщательной проработки. В идеале документ лучше составлять с юристом, оговорив все пункты и важные нюансы.

Во-первых, в договоре следует закрепить обязанности специалиста, который будет ухаживать за детьми. Можно опираться на утвержденный Росстандартом ГОСТ для нянь. Согласно документу, в услугу входят оказание первой помощи, гигиенические процедуры и кормление ребенка, а также игры и развивающие занятия. Этот список можно дополнить по желанию родителей. Например, включить приготовление еды, уборку детской или прогулки.

Необходимо прописать условия и правила максимально четко и подробно. Если няня принимает эти условия, подписав договор, она обязана их выполнять.

Во-вторых, можно прописать запреты для няни. Конечно, предусмотреть все варианты развития событий невозможно, но можно выделить принципиальные и важные нюансы. Например, если у ребенка аллергия на какие-то продукты — прописать запрет на их употребление. Или запретить показывать ребенку какие-то фильмы и передачи.

В-третьих, необходимо зафиксировать оплату. В договоре оказания услуг родители могут прописать любые условия оплаты: почасовая, за каждый день работы или за определенный период.

В трудовом договоре должен быть четко прописан размер оплаты труда.

При повременной системе оплаты она производится по окладу или по тарифной ставке. Зарплата по окладу — это фиксированный размер оплаты за полностью отработанный месяц с установленным режимом работы. Зарплата по тарифной ставке — это фиксированный размер оплаты за каждый отработанный день или час.

В-четвертых, при оформлении договора оказания услуг стоит предусмотреть причины для его расторжения. Такие условия можно указать на свое усмотрение и в любой момент его расторгнуть. Например, если услуги няни просто не будут больше нужны семье.

А вот с увольнением по трудовому договору будет сложнее, так как законодательство ограничивает увольнение просто из-за ненадобности услуги.

Основанием прекращения трудового договора с няней могут быть:

• соглашение сторон;

• истечение срока трудового договора, если договор срочный;

• расторжение договора по инициативе работника или расторжение по инициативе работодателя.

Родители могут расторгнуть трудовой договор с няней, если она не прошла испытательный срок (это условие должно быть прописано). Или если няня не исполняет свои обязанности, пришла в нетрезвом виде, прогуляла работу, совершила хищение или как-то иначе нарушила закон. Однако в таких случаях родители должны иметь подтверждение основания для увольнения.

Все эти важные пункты должны быть прописаны четко и понятно, чтобы ни у какой из сторон не было недопонимания.

Перед подписанием договора необходимо не только получить согласие няни, но и проверить ее документы.

Какие документы проверить

Необходимо проверить наличие и срок действия:

— паспорта;

— разрешения на временное проживание и работу, если няня не является гражданкой РФ;

— трудовой книжки, если планируете заключать трудовой договор;

— медкнижки и справок от нарколога и психиатра.

Можно попросить няню пройти дополнительные исследования и сдать анализы. Если это невозможно сделать бесплатно, то их могут оплатить родители.

Приветствуются и дополнительные документы.

Няня может предоставить рекомендации с прошлых мест работы и документы об образовании (профильный диплом, сертификаты и прочее).

Если с документами все хорошо, родители могут проверить отзывы на няню в интернете. Существуют специализированные сайты, где родители размещают мнение о специалистах.

После подписания трудового договора его нужно зарегистрировать в органах местного самоуправления по месту своего жительства и пройти регистрацию в Социальном фонде РФ. Договор оказания услуг не требует никакой регистрации.

После всех этих действий няня может приступить к работе. А официальное оформление защитит и работника, и родителей.