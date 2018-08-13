В Совфеде раскритиковали Вайкуле за бойкот Крыма

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал отказ певицы Лаймы Вайкуле выступать на территории Крыма.

По его мнению, представители эстрады не должны делать такие высказывания. Цеков назвал решение Вайкуле политическим заявлением. «Артистка попросту забыла, что Крым — это часть Российской Федерации. Что касается ответной реакции с нашей стороны, я считаю, ей стоит запретить выступать на территории России», — заявил он.

Реклама

Цеков уверен, что таким образом Вайкуле понесла бы наказание за свои публичные заявления.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле, которая пообещала не выступать в Крыму ни за какие гонорары.

Крым стал частью России в 2014 году по итогам проведенного среди населения референдума.