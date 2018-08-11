Трамп похвалил Канье Уэста за «правду»

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что благодарен американскому рэперу Канье Уэсту за его готовность говорить «правду».

Ранее Уэст в эфире шоу Джимми Киммела посоветовал критикам Трампа «попробовать любовь».

«Спасибо Канье Уэсту за то, что он готов говорить правду (Трамп набрал это слово заглавными буквами. — «Газета.Ru»)», — написал Трамп.

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Также американский президент указал на «новый и прекрасный факт» о том, что в данный момент в США наблюдается рекордно низкий уровень безработицы среди чернокожего населения.

Трамп добавил, что поддержка Уэста «многое меняет».

Также ранее стало известно, что Уэст назвал Трампа своим «братом».