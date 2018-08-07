AP: Деми Ловато выписали из больницы в Лос-Анджелесе

Американскую актрису и певицу Деми Ловато выписали из больницы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По словам источника, Ловато выписали из медицинского центра Сидарс-Синай в штате Калифорния на прошлых выходных (4 и 5 августа).

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Как отмечается, певица была туда доставлена 24 июля после предполагаемой передозировки наркотиков. СМИ передавали, что жизнь Ловато действительно была в опасности. К моменту прибытия медиков в дом певицы она была без сознания и не смогла сказать врачам, что именно приняла.

Ранее Ловато согласилась пройти курс реабилитации после того, как ее госпитализировали с передозировкой наркотиками.