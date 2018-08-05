Ди Каприо захотел стать продюсером ситкома

Американский актер Леонардо Ди Каприо и актриса, певица и модель Джессикой Бил пытаются договориться с компанией Sony Pictures Television о продюсерском кресле в перезапуске комедийного сериала «Факты из жизни». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По данным источников издания, переговоры находятся на ранней стадии. В Sony, которым принадлежат права на сериал, эту информацию комментировать отказались.

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Комедийный сериал «Факты из жизни» выходил на телеканале NBC с 1979 по 1988 годы, тем самым став одним из самых продолжительных ситкомов восьмидесятых.

Ранее сообщалось, что Ди Каприо сыграет 18-го президента США Улисса Гранта в байопике режиссера Стивена Спилберга.