Пресс-секретарь Кобзона: нет никакой реанимации

Пресс‐секретарь артиста и депутата Иосифа Кобзона Варвара Виноградова рассказала телеканалу «360» о его состоянии.

По ее словам, он находится на плановом лечении. «Нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь», — заявила она.

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Ранее СМИ сообщили о плохом самочувствии Иосифа Кобзона. Так, утверждалось, что он уже неделю находится на лечении в одной из московских больниц и недавно был переведен в реанимацию.

Ранее источник в Госдуме признался, что 80-летний Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии.