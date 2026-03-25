Айза рассказала, почему изменяла Гуфу

Блогерша и бизнесвумен Айза Лилуна-Ай призналась в интервью Ольге Благовещенской, что изменяла бывшему мужу Алексею Долматову (Гуфу) из-за недолюбленности и неуверенности в себе.

Айза подчеркнула, что измены – это плохо. Однако сейчас она понимает, почему делала это. Она изменила свое отношение к романам на стороне после того, как прошла терапию. Сейчас блогерша считает, что на измены идут только те, кто не любит себя. Она назвала таких людей глупыми.

«Естественно, тяжело было в браке с Лешей. Очень тяжело. Да, несомненно, он был самым ярким мужчиной в моей жизни. Он, несомненно, останется самым ярким человеком в моей жизни в принципе. И я даже недавно отцу своему это говорила. Леша – самый лучший друг. Как муж – полный отстой», — поделилась блогерша.

По словам Айзы, она практически ежедневно созванивается с Долматовым и общается по несколько часов. Она назвала Гуфа очень близким и важным человеком в своей жизни.

Айза добавила, что сейчас не сможет простить измену.

«Нормальные мужики не изменяют, потому что они ценят себя и свой выбор», — подчеркнула знаменитость.

