Семья погибших и пострадавшие при взрыве в Севастополе получат компенсации

Развожаев: семья погибших и раненые при взрыве в Севастополе получат компенсации
Константин Михальчевский/РИА Новости

Семья погибших женщины и молодого человека, а также пострадавшие при разрушительном взрыве в Севастополе получат соответствующие компенсации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, передает ТАСС.

«Все в рамках законодательства будет полностью выплачено: ущерб здоровью и так далее», — сказал он.

По словам губернатора, в настоящее время все необходимые документы готовятся, они будут приняты на ближайшем заседании правительства Севастополя.

По данным МЧС, в доме №14 выгорели 10 квартир, разрушены внутренние перекрытия и конструкции между первым и третьим этажами. На данный момент причина взрыва неизвестна, детали произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Известно также, что повреждения получили автомобили, припаркованные во дворе.

Ранее сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины рассказал о своем шоке.

 
Теперь вы знаете
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
