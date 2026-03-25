В МИД России заявили о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил воздержался от прогнозов относительно нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, они поставлены на паузу. Его слова приводит ТАСС.

«Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Сергеевич Песков», — сказал он в беседе с журналистом.

Дипломат отметил, что не желает составлять прогнозы, чтобы в дальнейшем не объяснять, почему они не сбылись.

Последний раунд переговоров между представителями России, США и Украины в Женеве состоялся 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Позднее в Кремле заявили, что трехсторонний формат переговоров Россия — США — Украина поставили на паузу на фоне обострения на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами, однако Москва рассчитывает на их возобновление.

