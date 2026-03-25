Житель Севастополя, считавшийся без вести пропавшим после взрыва в доме, погиб

СК признал погибшим числившегося пропавшим без вести после взрыва в Севастополе

Следователи установили факт гибели 20-летнего мужчины, считавшегося пропавшим без вести во время обрушения дома в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

«В ходе проведения следственных действий на месте происшествия в рамках расследования уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома по улице Павла Корчагина, 14 в городе Севастополе были обнаружены и изъяты фрагменты останков тела», — говорится в сообщении.

В результате экспертизы специалисты пришли к выводу, что обнаруженные фрагменты принадлежат пропавшему во время взрыва 20-летнему жителю квартиры, на территории которой и находился эпицентр трагедии.

В СК отметили, что специалисты продолжают вести следственные действия для установления причины произошедшего.

По данным МЧС, в доме №14 выгорели 10 квартир, разрушены внутренние перекрытия и конструкции между первым и третьим этажами. Причина взрыва устанавливается, возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома.

