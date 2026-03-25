Изрезавший возлюбленную в Москве мужчина погиб в ДТП

Мужчина, который ранил ножом свою возлюбленную в Москве, погиб в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, в Подмосковье мужчина врезался на своем автомобиле в фуру, в результате чего его машина загорелась. Он погиб на месте от полученных ран.

Незадолго до этого сообщалось, что в Москве следователи устанавливают обстоятельства нападения на женщину в квартире на Ходынском бульваре, в результате которого она получила ножевые ранения. Инцидент произошел 25 марта. Предварительно установлено, что ножевые ранения женщине нанес ее молодой человек. Пострадавшая была доставлена в городскую больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

18 марта в Красноярском крае 46-летний житель Назарово подбросил самодельное взрывное устройство к двери квартиры бывшей сожительницы из-за неразделенной любви. Подозреваемого задержали. Обнаруженное устройство передали экспертам.

Ранее россиянин ударил ножом возлюбленную, рассказавшую о симпатии со стороны коллеги.