В Белоруссии рассказали о предстоящих переговорах Лукашенко и Ким Чен Ына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 26 марта, проведут переговоры в резиденции «Кымсусан». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

«Завтра будет немало важных инфоповодов», — отмечается в сообщении.

25 марта делегация Белоруссии в ходе визита в Пхеньян возложила букет цветов к монументу «Освобождение». Это было сделано по просьбе президента России Владимира Путина как знак благодарности за помощь в СВО.

В среду Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Лидеры двух стран ранее встречались в сентябре 2025 года в Пекине.

Как сообщал глава белорусского МИД Максим Рыженков, Белоруссия и Северная Корея в ходе визита Лукашенко в Пхеньян собираются подписать договор о дружбе и сотрудничестве. Всего в рамках поездки Лукашенко в КНДР планируется подписать около 10 различных соглашений, которые укрепят договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества.

Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием.