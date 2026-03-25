Глава минобороны Латвии прервал визит в Киев из-за инцидента с украинским дроном

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс прервал свой рабочий визит на Украину из-за инцидента с упавшим украинским дроном. Об этом он сообщил в соцсети X.

«В связи с произошедшим инцидентом я прерываю рабочий визит на Украину и возвращаюсь в Латвию», — написал он.

Падение дрона произошло в Краславском крае Латвии, на границе с Белоруссией 25 марта. Как сообщила в соцсети X латвийский премьер-министр Эвика Силиня, упавший беспилотник, по предварительным данным, украинский.

До этого, 23 марта, спикер Вооруженных сил Литвы майор Гинтавтаус Цюнис сообщил, что в воздушном пространстве страны зафиксировали прилет неизвестного БПЛА. По его словам, вероятнее всего, дрон прилетел с территории Белоруссии. По мнению министра обороны Робертаса Каунаса, беспилотник мог быть украинским.

Ранее в Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции.