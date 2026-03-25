Делси Родригес назначила нового постпреда Венесуэлы при ООН

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила Коромото Годой новым постоянным представителем Венесуэлы при Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом Родригес написала в своем аккаунте в соцсети X.

«Я назначила Коромото Годой новым послом, постоянным представителем Боливарианской Республики Венесуэла при ООН», — поделилась Родригес.

До этого Годой занимала пост министра внешней торговли Венесуэлы. Теперь им стал экономист Иоганн Альварес Маркес. Самуэль Монкада, являвшийся постоянным представителем Боливарианской Республики при ООН, «приступит к выполнению новых международных задач».

4 марта агентство Reuters сообщало, что американская администрация тайно готовит проект уголовного обвинения в отношении временного президента Венесуэлы Родригес.

По словам собеседников агентства, федеральные прокуроры США подготовили обвинения в коррупции и отмывании денег государственной нефтяной компании PDVSA и сообщили Родригес, что ей грозит судебное преследование, если она не продолжит выполнять требования американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, уточняет Reuters, Родригес предъявили список как минимум из семи бывших высокопоставленных венесуэльских чиновников, которых необходимо арестовать для экстрадиции в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось о переговорах Родригес с США перед захватом Мадуро.

 
