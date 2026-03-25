Премьер Дании Фредериксен подала в отставку после победы на выборах

Король Дании Фредерик X принял уходящего в отставку лидера социал-демократов, премьер-министра Метте Фредериксен. Об этом пишет Reuters со ссылкой на королевский дворец.

«25 марта 2026 года в 10:15 (12:15 мск) состоялась встреча с премьер-министром Метте Фредериксен. После изложения результатов выборов и парламентской ситуации премьер-министр подала заявление об отставке правительства и сообщила, что представители политических партий, победивших на выборах в Фолькетинг, теперь имеют возможность высказать свои взгляды на предстоящее формирование правительства», — говорится в сообщении.

По результатам выборов крупнейшей фракцией в парламенте стала Социал-демократическая партия, возглавляемая Фредериксен. Ее левоцентристский блок также получил большинство мест в Фолькетинге, что делает ее наиболее вероятным кандидатом на формирование нового кабинета министров. Левоцентристская коалиция получила 83 мандата из 179, незначительно опередив правоцентристский блок, получивший 78 мандатов. Для формирования правительства обеим коалициям потребуется поддержка Умеренной партии, получившей 14 мандатов.

Наибольшее количество голосов получили социал-демократы — 21,9% (что на 5,6 процентных пункта меньше, чем на предыдущих выборах 2022 года). Крупнейшая правая партия — Либеральная партия («Венстре») — получила 10,1%. Общая явка избирателей составила 84%.

Ранее Фредериксен призвала «развязать руки» Украине для ударов по России.