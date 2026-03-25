В Пулково сняли ограничения на полеты

В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве пояснили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Примерно с 12:30 (мск) Пулково принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Тем временем ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово. При этом аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее в Хельсинки отказались комментировать ситуацию с российским рейсом.