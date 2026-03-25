Бывший вице-канцлер Германии обозвал Путина и Трампа «мегаломанами»

Президента США Дональда Трампа, как и российского лидера Владимира Путина, якобы волнует собственное величие, и это делает обоих лидеров непредсказуемыми. Об этом бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек написал в статье для The Guardian.

По мнению Хебека, самое большое различие между действиями России на Украине и США в Иране заключается в том, что «США по-прежнему являются демократией», и под воздействием общественности Трамп может изменить свою позицию. При этом сходство двух лидеров заключается в том, что их поведение якобы «злонамеренно», и оба политика, с точки зрения Хабека, являются «мегаломанами», так как руководствуются «манией величия».

«Скорее, Путина и Трампа в первую очередь волнует собственное величие. Или то, что они считают таковым. Именно это делает их такими непредсказуемыми. Следовательно, им совершенно безразлично международное право», – написал он.

В марте генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп оказался единственным, кому удалось выйти из «тупиковой ситуации» в отношениях с Путиным после февраля 2022 года.

В последний раз разговор Путина и Трампа состоялся 9 марта. Он прошел по инициативе американского лидера. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что президенты говорили о конфликтах в Иране и на Украине. По итогам разговора Трамп заявил, что начало американской операции в Иране произвело впечатление на Путина.

