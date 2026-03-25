Третьяк рассказал, как Путин поручил ему возглавить российский хоккей

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью программе «Сергей Стиллавин и его друзья» рассказал, как президент России Владимир Путин предложил ему возглавить организацию.

«20 лет назад я был председателем комитета по спорту в Госдуме, и меня вызвали в Кремль. У меня была беседа с нашим президентом. Он говорит, что хоккей — наша национальная гордость, но в последнее время мы не выигрывали чемпионаты мира. И он говорит: «Ну, вы видите какие-то ошибки?» Я сказал, что вижу это и это. Он говорит: «Ну, Владислав Александрович, забирайте хоккей, будете президентом Федерации хоккея». И знаете, что он сказал: «Мне победы нужны, мне россиян надо объединять», — сказал Третьяк.

12 марта Третьяк был переизбран на пост президента ФХР. 73-летний функционер возглавляет организацию с 25 апреля 2006 года.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от соревнований. Весной 2022 года IIHF приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года, а также пропустили Олимпиаду в Италии.

Ранее Владислав Третьяк заявил о работе над организацией матчей сборной России с США и Канадой.

 
