Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Трамп лжет»: Иран официально опроверг заявления США о переговорах

Глава информсовета при правительстве Ирана опроверг слова Трампа о переговорах
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати опроверг утверждения президента США Дональда Трампа о том, что между Вашингтоном и Тегераном якобы ведутся переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

«Враг не смог ничего достичь, не смог дать ответов мировому общественному мнению. Трамп лжет. Начал войну в разгар переговорного процесса, в этот раз у него это не получится», — сказал он.

25 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем непосредственном участии в переговорном процессе с Ираном. В составе американской делегации, по его словам, также значатся вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, родственник Трампа.

До этого израильский новостной портал Ynet, ссылаясь на собственные источники, опубликовал информацию о том, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи якобы заявил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу о согласии нового верховного лидера Исламской Республики Моджтаба Хаменеи на проведение американо-иранских переговоров.

Ранее были названы страны, в которых могут состояться переговоры США и Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!