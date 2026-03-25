«Трамп лжет»: Иран официально опроверг заявления США о переговорах

Глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати опроверг утверждения президента США Дональда Трампа о том, что между Вашингтоном и Тегераном якобы ведутся переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

«Враг не смог ничего достичь, не смог дать ответов мировому общественному мнению. Трамп лжет. Начал войну в разгар переговорного процесса, в этот раз у него это не получится», — сказал он.

25 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем непосредственном участии в переговорном процессе с Ираном. В составе американской делегации, по его словам, также значатся вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, родственник Трампа.

До этого израильский новостной портал Ynet, ссылаясь на собственные источники, опубликовал информацию о том, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи якобы заявил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу о согласии нового верховного лидера Исламской Республики Моджтаба Хаменеи на проведение американо-иранских переговоров.

