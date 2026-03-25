Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин проводит встречу с премьером Вьетнама

Сергей Бобылев/РИА Новости

В Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фамом Минь Тинем, прибывшим в российскую столицу с официальным визитом. Об этом пишет «Интерфакс».

В обсуждении ключевых вопросов с российской стороны участвуют помощник президента Юрий Ушаков, министры Максим Решетников (экономического развития), Антон Силуанов (финансов), Сергей Цивилев (энергетики), а также глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В рамках визита Фам Минь Тинь уже провел переговоры со своим российским коллегой, премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также встретился с руководством Государственной Думы и Совета Федерации, и секретарем Совета безопасности РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул «высокую продуктивность сотрудничества» между Россией и Вьетнамом в различных сферах. Результатом переговоров премьер-министров двух стран стало подписание межправительственного соглашения о строительстве первой во Вьетнаме атомной электростанции.

Ранее Вьетнам столкнулся с нехваткой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!