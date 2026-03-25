Путин проводит встречу с премьером Вьетнама

В Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фамом Минь Тинем, прибывшим в российскую столицу с официальным визитом. Об этом пишет «Интерфакс».

В обсуждении ключевых вопросов с российской стороны участвуют помощник президента Юрий Ушаков, министры Максим Решетников (экономического развития), Антон Силуанов (финансов), Сергей Цивилев (энергетики), а также глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В рамках визита Фам Минь Тинь уже провел переговоры со своим российским коллегой, премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также встретился с руководством Государственной Думы и Совета Федерации, и секретарем Совета безопасности РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул «высокую продуктивность сотрудничества» между Россией и Вьетнамом в различных сферах. Результатом переговоров премьер-министров двух стран стало подписание межправительственного соглашения о строительстве первой во Вьетнаме атомной электростанции.

Ранее Вьетнам столкнулся с нехваткой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.