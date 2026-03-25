Российские туристы массово отменяют туры на Ближний Восток

Российские туристы массово отказываются от туров в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), большинство граждан хотят поменять брони на другие направления.

«Туристы активно отказываются от апрельских поездок в закрытые для продажи туров станы: ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Большинство туристов предпочитает не ждать возвратов, а заменить купленные туры на другие направления», — говорится в сообщении.

В АТОР также отметили, что в качестве альтернативы россияне традиционно выбирают Египет, Таиланд и Турцию.

До этого сообщалось о панике российских туристов в Египте на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В частности указывалось на то, что россияне испытывают дискомфорт в связи с полетами истребителей над пляжами в Шарм-эш-Шейхе. Отмечается также, что на протяжении последнего времени одна из военных баз в Египте поднимает истребители МиГ-29 египетских ВВС по несколько раз в день.

Ранее в АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке.

 
