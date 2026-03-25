Суд вынес приговор женщине, приклеившей глаза к скульптуре

Суд назначил австралийке 60 часов работ за приклеенные к скульптуре глаза

Суд вынес приговор женщине в Австралии, приклеившей глаза к скульптуре, пишет The Sun.

20-летняя Амелия Вандерхорст признала себя виновной в нанесении граффити на общественный арт-объект, известный как «Cast in Blue». Инцидент произошел во время ночной прогулки, когда девушка находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Скульптура, представляющая стилизованное мифическое животное, ранее уже вызывала споры среди местных жителей из-за своего внешнего вида и стоимости. Однако власти подчеркнули, что ее умышленное повреждение является серьезным правонарушением.

Суд обязал Вандерхорст выплатить около $1100 в качестве компенсации ущерба, а также назначил ей 60 часов общественных работ.

Защита заявила, что подсудимая предприняла шаги для изменения своего образа жизни, в том числе сократила употребление алкоголя и сосредоточилась на стабилизации личной ситуации.

Также сообщается, что ранее девушка запускала сбор средств на оплату юридических расходов, однако впоследствии отказалась от апелляции и вернула пожертвования.

