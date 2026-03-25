Олег Газманов рассердился на Киркорова из-за песни «Морячка»

Певец Олег Газманов признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что сердился на Филиппа Киркорова из-за исполнения песни «Морячка».

Киркоров услышал, как Газманов поет эту композицию во время выступления на теплоходе. По словам артиста, коллеге настолько понравилась песня, что он начал без разрешения исполнять ее в туре.

«Я услышал, что он начал ее петь где-то на гастролях. Я сказал ему: «Ты с ума сошел?!». Я тогда рассерчал на него, и он перестал ее петь», — вспомнил Газманов.

По словам певца, позже он пригласил Киркорова на один из своих юбилеев. Там Филипп спел «Морячку». Газманов решил проявить оригинальность и вышел на сцену на ходулях, чтобы объявить номер коллеги.

«Это было смешно: я вышел на ходулях, потому что Филипп — шпала, в два раза выше меня. Но это было весело!», — поделился певец.

В ноябре 2025-го Олег Газманов выразил восхищение челленджем «Танцуй как Газманов», участники которого повторяют за ним танцевальные движения и делятся своими выступлениями в интернете.

