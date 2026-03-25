Названы страны, в которых могут состояться переговоры США и Ирана

Турция или Пакистан рассматриваются как площадки для переговоров Ирана и США
Переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке с участием представителей США и Ирана могут провести в Пакистане или Турции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«[Турция] помогла завершить войну, поэтому либо Турция, либо Пакистан рассматриваются как места проведения таких переговоров», — сказал агентству иранский источник.

Он также добавил, что Пакистан передал Тегерану предложение по урегулированию конфликта от США. С проектом документа ознакомились члены совета по безопасности премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

25 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между Ираном и США могут состояться в пакистанской столице Исламабаде на предстоящих выходных.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Иран выдвинул к США ряд требований, включая закрытие всех американских баз в странах Персидского залива.

Ранее в России объяснили, почему Трамп проиграет в Иране.

 
