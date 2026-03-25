«Плохо отработана рекламная кампания»: Ефремову не удалось собрать солд-аут на премьерные показы спектакля

На премьерные показы спектакля с актером Ефремовым остались непроданные билеты
«Мастерская «12» Никиты Михалкова»

На премьерных спектаклях с Михаилом Ефремовым не ожидается полных залов. «Газета.Ru» выяснила, что в день первого показа постановки пустуют 15 мест, а на 27 марта свободно чуть меньше половины мест.

Продажи билетов на первый спектакль Ефремова после выхода из колонии по УДО начались в феврале. По данным СМИ, их раскупили за несколько часов, после чего стали распродавать по увеличенной стоимости. Сейчас ситуация иная — на официальном сайте театра указано о наличии 15 свободных мест 25 марта, которые можно приобрести от 23,5 тысяч рублей. На показ 26 марта не проданы пока 37 билетов, а дополнительный спектакль 27 марта собрал только половину зала.

Продюсер Павел Рудченко в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что наличие свободных мест не указывает на падение спроса на Михаила Ефремова. Он считает, что актер еще долгое время будет у всех на слуху.

«Я не думаю, что тема Ефремова уже закрыта. Возможно, был плохо отработан инфоповод и донесение информации до населения. Тема Ефремова еще будет продолжаться. Еще и не все граждане, которые вдохновляются творчеством Ефремова, побывали на его спектаклях. Наверное, была плохо отработана рекламная кампания данных спектаклей», — поделился мнением продюсер.

25 марта состоится первое появление Михаила Ефремова перед широкой публикой. До этого были организованы лишь закрытые показы спектакля, на которые были приглашены друзья, коллеги и близкие актера.

Ранее продюсер раскрыл, сколько Михаилу Ефремову заплатят за съемки в первом после УДО сериале.

 
