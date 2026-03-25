Ветеринар назвал четыре способа, как защитить кошек и собак от клещей

Кошек и собак следует обрабатывать препаратами в период активности клещей, рассказал «Газете.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он перечислил четыре способа, как можно уберечь животных в сезон клещей.

«Первый и самый ненадежный — это ошейники, причем подходят они только для собак. Кошка в ошейнике, например, на даче начнет прыгать с ветки на ветку, где-нибудь [клещ| зацепится. Второй способ — это брызгалки на все тело, они подходят и для кошек, и для собак. Действовать [спрей] начинает сразу. Минусы есть: неравномерность обработки, атмосферные осадки, роса, облизывание животного могут создать пятна, которые остались без защиты и клещи могут так прорваться. Третий способ, самый массовый, демократичный и эффективный — капли на холку. Наносим мы капли на холку, на грязную шерсть. Препарат распределяется через жировые железы. Поэтому если мы собачку или кошку тщательно помоем, да еще высушим, а потом нанесем капли на холку, то эффективность будет низкая. Четвертый способ, подходящий для собак и самый эффективный, хотя и самый дорогой — таблетки для приема внутрь. Они могут подходить и для ослабленных, и для беременных, старых собак. Из минусов — стоимость, а также прием препарата внутрь рискованна. Может быть такое, что мы сегодня вечером дали таблетку собаке, а утром ее вырвало — может быть, не от таблетки, просто так совпало. И мы начинаем голову ломать: усвоилось, не усвоилось. Когда требуется просто некоторая дополнительная обработка, как раз используется ошейник для собак, если мы не уверены в том, что таблетка усвоилась», — посоветовал он.

Хотя клещи не так опасны для кошек, их тоже следует обработать — животное может стать переносчиком и вредоносное насекомое прыгнет на человека, заявил врач. Шеляков рассказал, как часто следует обрабатывать питомцев.

«Наиболее опасные укусы клещей для собак, они переносят заболевания, которые, при неоказании ветеринарной помощи могут привести к летальному исходу. Клещи для кошек менее опасны, но их обрабатывать все равно нужно. Тем более, если едете на дачу. Там кошечка погуляет, соберет клещей, потом придет к нам в постель поспать, и клещи с радостью перебегут на нас. В данном случае как фактор передачи кошка сыграет, а уж какие заболевания для человека могут клещи переносить, это уже перечислять не хочется. Понятно, что их много. Периодичность зависит от самого препарата. Капли на холку, как правило, раз в месяц. Таблетки — раз в 3 месяца, они достаточно долгодействующие. Раз в месяц тоже бывают таблетки, в инструкции написано. Самый ненадежный способ — это когда мы брызгаем спрей на все тело, едва неделю может удержаться это лекарство. Потом его надо, конечно, периодически побрызгивать», — заключил он.

