Трампа обвинили в финансировании врага

Решение президента США Дональда Трампа разрешить продавать иранскую нефть является «абсурдным» и повторяет ошибки американской кампании в Афганистане. Об этом в статье для The Hill написал бывший офицер пехоты армии США Мика Эйблз.

Бывший военный отметил, что в Афганистане большая часть американских припасов доставлялись из Пакистана грузовиками, и транспортные компании платили афганским полевым командирам за безопасное прохождение колонн грузовиков. Теперь же США позволяют Ирану продавать нефть, тем самым снова спонсируя врага.

«Финансирование нашего врага в Афганистане было абсурдным, и это абсурдно сейчас. В одном плане нынешняя ситуация даже хуже. Тогда мы не сами выбирали финансировать талибов (движение внесено в список террористических организаций) — это делали безответственные подрядчики. А на этот раз? Выбор делает главнокомандующий солдатами, моряками, летчиками и морскими пехотинцами, которых он подверг опасности. Невозможно эффективно вести войну, финансируя врага», — написал он.

Эйблз отметил, что США нужно сохранить нефтяные санкции против Ирана. Также он подчеркнул, что если американцы готовы «финансировать врага вместо того, чтобы платить $5 за бензин», то они признают, что этот конфликт «не стоит победы», а в Иран не следует отправлять войска.

20 марта минфин США выдал лицензию на доставку и продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана, которые были погружены на танкеры. Мера будет действовать до 19 апреля. Глава минфина США Скотт Бессент отмечал, что лицензия даст возможность оперативно вывести на мировые рынки примерно 140 млн баррелей нефти. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что после снятия санкций с иранской нефти она попадет в порты Азии за три-четыре дня.

Журналист Барак Равид писал, что временное смягчение санкций позволит Ирану получить около $14 млрд дохода.

