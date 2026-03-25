В Испании задержали украинца по подозрению в шпионаже на территории ФРГ

Национальная полиция Испании подтвердила задержание украинца, который был объявлен в международный розыск в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релизы правоохранительных органов королевства.

По их данным, подозреваемого задержали в городе Аликанте. В его отношении действовал европейский ордер на арест в связи с «реализацией предполагаемой шпионской деятельности по поручению лиц, находящихся в России».

В пресс-релизе утверждается, что до прибытия в Испанию мужчина якобы выполнял разведывательное задание в Германии. Полиция считает, что целью был гражданин ФРГ, который занимался отправкой дронов и комплектующих на Украину. Отмечается, что после отъезда украинца в Испанию, шпионскую деятельность в Германии за него продолжила гражданка Румынии — ее также задержали в городе Райне.

24 марта Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Германии и Испании двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. В городе Райне на западе ФРГ была задержана гражданка Румынии Алла С., а в Испании — украинец Сергей Н. В их жилых помещениях прошли обыски.

По данным немецкого ведомства, Сергей следил за человеком, поставляющим беспилотники на Украину. Утверждается, что он вел съемку объекта, действовал по поручению разведки РФ. После переезда украинца в Испанию, его обязанности стала выполнять Алла.

Ранее в стране ЕС бывших военных ВСУ арестовали за шпионаж.

 
