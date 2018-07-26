Источник: состояние Кобзона стабильно тяжелое

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Госдуме.

«(Состояние Кобзона) тяжелое, но он стабилен», — сообщил источник.

Он также выразил уверенность в том, что Кобзон поправится.

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«Он сильный и всегда побеждает», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона.

80-летний Иосиф Кобзон в последние годы борется с онкологическим заболеванием. Недавно в эфире одной из телепередач он рассказал и об онкологическом заболевании певца Александра Розенбаума, однако Розенбаум опроверг информацию о болезни.