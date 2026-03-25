Мерабова раскритиковала политику премьера Армении Пашиняна

Артистка Мерабова заявила, что не уверена в армянском происхождении Пашиняна
Певица, композитор и телеведущая Мариам Мерабова в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову жестко раскритиковала премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам артистки, которые цитирует интернет-издание «Абзац», уверенности в том, что политик имеет армянское происхождение, нет, поскольку «настоящий армянин не может так продавать историю и землю».

Мерабова напомнила, что Пашинян был пресс-секретарем у Левона Тер-Петросяна, который, по ее мнению, ненавидел Карабах. Именно поэтому, считает певица, ситуация с этой территорией сложилась таким образом.

«У меня вопрос к людям: вы что, не посчитали, сколько людей преданы? Просто преданы, зная изначально, что будет? Да, уже подписав договоры, уже зная, что ты не пошлешь им ни помощь, ни оружие — ничего», — сказала она.

Также артистка высказалась об уехавшей из России певице Алле Пугачевой. По мнению Мерабовой, Пугачева окружила себя не друзьями, а свитой, став из-за этого «глухой и слепой».

Ранее Мерабова поддержала народную артистку России Ларису Долину.

 
