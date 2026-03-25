Стало известно, как работает порт Усть-Луга после атаки украинских БПЛА

Константин Чалабов/РИА Новости

Атака БПЛА на морской порт Усть-Луга в Ленинградской области не повлияла на отправку грузов в Калининград. Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Беспрозванных отметил, что некоторые СМИ распространяли информацию о проблемах с отправкой грузов. Он заверил, что это не соответствует действительности.

«Оперативно связались с портом. Грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в область, оформляются без задержек. Держу ситуацию на контроле», — написал он.

В ночь на 25 марта украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область, в результате чего произошло возгорание в порту Усть-Луга. Подробности сообщил глава региона Александр Дрозденко.

В ночь на 23 марта Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала специальной военной операции на Украине. По данным Дрозденко, к утру над регионом сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов. В результате удара дрона произошел пожар в порту Приморска, в Гатчинском районе БПЛА повредил жилой дом.

Ранее в Кронштадте при атаке беспилотников были повреждены 80 окон и 18 автомобилей.

 
