Московские власти решили снести съемочную площадку «Дома-2»

Сотрудник пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы рассказал, что владельца земельного участка в Новой Москве, где снимают программу «Дом-2», уведомили об изъятии земли. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам сотрудника, на месте съемочной площадки будет проложена дорога из Саларьево в Марьино. Участок выбирался так, чтобы не затронуть ни одного жилого объекта.

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«Единственная площадка, через которую проходит трасса, — это земли и нежилые строения компании «ЕТК-Инвест», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что СК проверяет обстоятельства гибели 20-летней звезды «Дома-2».