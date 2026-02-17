СМИ сообщили о попытке ВСУ атаковать Татарстан

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на Республику Татарстан с использованием беспилотников. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, громкие взрывы прогремели около 3:00 мск на окраинах Казани. Утверждается, что помимо мощных хлопков в небе над городом произошла серия ярких вспышек. Кроме того, после этого в домах одного из районов Казани произошли перебои с электричеством.

Также сообщается о взрывах в Нижнекамске.

Тем временем в пресс-службе Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево).

На момент публикации официальной информации о последствиях атаки не поступало.

Ночью 17 февраля оперштаб Краснодарского края сообщил о двух пострадавших в результате падения обломков беспилотника ВСУ. Сотрудники скорой помощи оперативно госпитализировали пострадавших — им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее мэр Севастополя рассказал об атаке ВСУ на город.