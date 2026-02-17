Трамп призвал Украину поскорее сесть за стол переговоров с Россией

Трамп: Украине следует поскорее сесть за стол переговоров с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу», — сказал он журналистам.

Американский лидер отметил, что предстоящая встреча в Женеве является значительной и важной.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным. Об этом же заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Женеве стороны попытаются согласовать рамочные принципы.