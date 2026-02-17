Размер шрифта
Москвичей предупредили о возможности самой снежной зимы за последние 60 лет

Климатолог Терешонок: эта зима в Москве может стать самой снежной с 1966 года
Maxim Shemetov/Reuters

Нынешняя зима в российской столице может стать самой снежной за последние 60 лет. Об этом ТАСС рассказал глава отдела метеорологии и  климата Центрального управления по  гидрометеорологии и  мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Он подчеркнул, что в  январе 2026 года выпало рекордное количество осадков за  всю историю метеонаблюдений  — 101  мм, что почти в два раза выше климатической нормы. За зиму может выпасть около 200 мм — это на 30 мм больше нормы. Поэтому эта зима может оказаться самой снежной после 1966 года.

Терешонок отметил, что высота снежного покрова тоже превысила средние многолетние значения почти вдвое и является рекордной с  1994 года.

Климатолог пояснил, что основной причиной снежной зимы является глобальное потепление, из-за которого вода интенсивнее испаряется с  поверхности океанов и  морей, а  затем, подчиняясь общей циркуляции атмосферы, выпадает на континентах в  виде осадков.

16 февраля стало известно, что в Москве и Подмосковье уровень погодной опасности повысили с желтого до оранжевого из-за сильного снегопада.

Ранее Москве предсказали рост числа сильных снегопадов в ближайшие десятилетия.
 
