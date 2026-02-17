Россияне рассказали, собираются ли праздновать китайский Новый год

Философия китайского календаря и символика Нового года (который в 2026 году наступает 17 февраля) хорошо знакомы жителям России: 72% опрошенных знают, в год какого животного или стихии, согласно восточному календарю, они родились. Уровень осведомленности варьируется: 37% респондентов точно знают и свое животное, и стихию, 34% помнят только зверя-покровителя, а 1% ориентируются исключительно в стихиях.

Это показало исследование Fix Price совместно с РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Исследователи отмечают выраженную разницу в интересе: женщины демонстрируют гораздо большую осведомленность (79% против 63% у мужчин). Наиболее информированным в плане китайского календаря оказалось поколение 35–44 лет, где доля знающих свой символ достигает 80%, в то время как среди молодежи 25–34 лет этот показатель составляет 64%. Лишь 16% опрошенных заявили, что не знают о своей «принадлежности» по китайскому календарю; остальные затруднились с ответом.

Четверть россиян (24%) не верят, что год рождения по китайскому календарю влияет на характер и судьбу человека. При этом скептиков среди мужчин и молодежи до 24 лет оказалось значительно больше, чем среди женщин и людей в возрасте от 35 до 64 лет.

Еще четверть россиян (25%), напротив, убеждены, что год рождения по китайскому календарю напрямую влияет на характер и судьбу.

Почти треть (29%) опрошенных относятся к теме с умеренным интересом, допуская влияние китайского календаря на свою жизнь, но не воспринимают его слишком серьезно. Остальные респонденты затруднились с ответом (14%).

Материальные атрибуты китайского Нового года прочно вошли в обиход половины жителей России. Так, 4 из 10 россиян (41%) хотя бы раз в жизни покупали или получали в подарок фигурку животного-символа китайского года или дракона; еще 12% респондентов получали или дарили красные конверты для денег; 10% — денежного кота Манэки-нэко.

Главным атрибутом китайской культуры и Нового года каждый шестой россиянин (16%) назвал национальную еду, еще 13% опрошенных — китайские бумажные фонарики.

В той или иной степени интерес к празднованию китайского Нового года отметили треть россиян. Основным стимулом респонденты назвали желание прикоснуться к новой культуре или симпатию к эстетике Востока («было бы интересно поучаствовать в организованном празднике для исследования новой культуры»).

Другая треть (32%) населения России относится к празднику нейтрально («неинтересно, но не вызывает негатива»).

Каждый пятый респондент (22%) полагает, что в России достаточно своих национальных традиций, и не планирует отмечать восточное новолетие («у нас много своих праздников»). Остальные участники исследования затруднились ответить.

