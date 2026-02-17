В США назвали причину переброски российских истребителей Су-57 на границу с Китаем

Из-за боевых действий на Украине российское командование перебросило истребители пятого поколения Су-57 на границу с Китаем. Об этом сообщает американский журнал The National Interest (NI).

Автор публикации Питер Сучиу прокомментировал появившиеся недавно в интернете спутниковые снимки с несколькими самолетами Су-57 на российской авиабазе на Дальнем Востоке. По его мнению, Россия перебросила большую часть Су-57 на аэродром, максимально удаленный географически от продолжающихся боевых действий на Украине.

Сучиу допустил, что истребители Су-57 могут находиться на Дальнем Востоке для модернизации или проведения испытаний. Другим возможным объяснением является то, что Россия стремится защитить свои ценные Су-57 от возможных украинских атак.

9 февраля сообщалось, что российская армия получила Су-57 с новым техническим оснащением.

Ранее на Западе отметили уникальные возможности истребителя Су-57.