В городе на юге Украины прогремели взрывы

В Одессе произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В Одессе на юге Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Одесской области действует воздушная тревога. Она также объявлена в Киевской области. В настоящий момент в красной зоне пребывают Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Харьковская области.

Накануне украинское издание «Страна» писало о том, что в Киеве взорвался автомобиль.

По версии полиции, в центре столицы Украины планировался теракт. Правоохранители задержали 47-летнего иностранного военного-дезертира и 29-летнего жителя Киева.

Следствие установило, что мужчины вышли на ветерана, которому дали $2300 на покупку автомобиля и переоборудование его для эвакуации раненых на фронте. Мужчина купил машину, установил в ней кислородные баллоны, носилки и средства связи.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по подстанции «Киевская» в Наливайковке Киевской области, отвечающую за прием энергии с атомных электростанций (АЭС) на западе Украины.

Ранее сообщалось, что взорвавшийся в Одессе автомобиль принадлежал полковнику в отставке.