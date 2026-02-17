Истребители ВВС США перелетели из Великобритании на Ближний Восток

16 февраля Соединенные Штаты перебазировали на Ближний Восток еще 18 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, предназначенных для усиления американской авиационной группировки в регионе. Об этом сообщает портал Itamilradar.

Самолеты вылетели с расположенного в Великобритании военного аэродрома Лейкенхит. Их перелет на Ближний Восток обеспечивался при помощи самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker.

В материале отмечается, что перелет F-35A Lightning II является одной из крупнейших одновременных перебросок американской боевой авиации в регион, свидетельствующей о значительном наращивании американского военного потенциала на Ближнем Востоке на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

2 февраля стало известно, что группа из шести истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и шести самолетов радиоэлектронной борьбы E/A-18G Growler Военно-воздушных сил США перебазировалась на Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что американское вооружение прибыло на ближневосточные базы.