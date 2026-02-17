Стали известны подробности отражения атаки ВСУ на Краснодарский край

Оперштаб: при отражении дронов ВСУ в Краснодарском крае пострадавших нет

В ходе работы средств противовоздушной обороны (ПВО) по отражению атаки украинских беспилотников на Краснодарский край пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

«Все беспилотники уничтожены или подавлены дежурными средствами ПВО. Во всех случаях падение обломков произошло вдалеке от жилых домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сирены системы оповещения были включены в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Крымском, Славянском и Темрюкском районах, а также в Туапсинском муниципальном округе.

По данным оперштаба, под Новороссийском фрагменты сбитых дронов нашли в окрестностях населенных пунктов Верхнебаканский, Глебовское, а также в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Урожай». Кроме того, обломки были обнаружены в поселке Ильский Северского района и в Славянском районе.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, в период с 20:00 до 24:00 мск силы ПВО сбили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Краснодарским краем, 15 — над акваторией Черного моря, шесть — над Крымом, по два — над Белгородской и Воронежской областями, один — над Адыгеей.

