США помогли российской делегации долететь до Женевы

РИА Новости: США участвовали в обеспечении пролета российской делегации в Женеву
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты участвовали в обеспечении безопасного пролета делегации Российской Федерации на переговоры в Женеву. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Швейцарии сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, США на техническом уровне приняли участие в согласовании разрешений, связанных с прибытием делегации РФ в Женеву через воздушное пространство государств Европейского союза.

16 февраля стало известно, что российская делегация отправилась в Женеву для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров по урегулированию вооруженного конфликта с Украиной.

Третий раунд переговоров состоится 17–18 февраля. Возглавит делегацию РФ помощник президента Владимир Мединский. До этого сообщалось, что на предстоящих переговорах будет обсуждаться энергетическое перемирие.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что переговоры в Женеве пройдут без присутствия СМИ.
 
