Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Махачкале действует режим повышенной готовности из-за пожара

Власти Махачкалы ввели режим повышенной готовности после утечки газа на заправке
Shutterstock

В Махачкале после пожара на автозаправке у села Сулевкент (Хасавюртский район) ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.

«В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале», — написал он.

По словам мэра, возгорание было успешно ликвидировано, сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме — из близлежащих домов эвакуированы порядка 25 жителей. Салавов отметил, что оперативный штаб под его руководством развернули в школе № 6.

Глава города также сообщил о том, что одного пострадавшего в ходе происшествия спасти не удалось.

О взрыве стало известно вечером 29 августа. После вспыхнули сено и близлежащее кладбище. После инцидента региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося с целью выяснить причины взрыва и узнать, соблюдались ли на АЗС требования пожарной безопасности.

По данным МЧС, взрыв на автозаправке произошел по причине разгерметизации емкости газовоза. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Ранее в Сибири взорвалась АЗС и попала на видео.
 
Теперь вы знаете
Сколько стоит стать присяжным заседателем в России и насколько это опасно в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!