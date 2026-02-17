В Махачкале действует режим повышенной готовности из-за пожара

В Махачкале после пожара на автозаправке у села Сулевкент (Хасавюртский район) ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.

«В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале», — написал он.

По словам мэра, возгорание было успешно ликвидировано, сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме — из близлежащих домов эвакуированы порядка 25 жителей. Салавов отметил, что оперативный штаб под его руководством развернули в школе № 6.

Глава города также сообщил о том, что одного пострадавшего в ходе происшествия спасти не удалось.

О взрыве стало известно вечером 29 августа. После вспыхнули сено и близлежащее кладбище. После инцидента региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося с целью выяснить причины взрыва и узнать, соблюдались ли на АЗС требования пожарной безопасности.

По данным МЧС, взрыв на автозаправке произошел по причине разгерметизации емкости газовоза. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

