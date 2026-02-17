Большинство россиян не получили доплат за работу на морозе этой зимой

Большинство российских сотрудников, работающих на открытом воздухе, считают свои рабочие места комфортными зимой, однако каждый четвертый сталкивается с холодом без какой-либо компенсации со стороны работодателя. К таким выводам пришли аналитики «Актион Охрана труда» (входит в группу Актион) по итогам опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно исследованию, дополнительную или повышенную оплату за работу на улице в мороз получают лишь 8,9% сотрудников. Остальные 91,1% отметили, что никаких доплат за холод работодатель не предусматривает.

Большинство респондентов (72,9%) заявили, что их рабочее место в холодную погоду остается комфортным. При этом 27,1% признались, что испытывают дискомфорт.

Формально большинство организаций обеспечивают базовые условия: 89,9% работников сообщили, что их рабочие места отапливаются. Однако сопутствующие меры поддержки применяются значительно реже. Так, согревающие напитки или питание при работе в холоде предоставляют только 22,5% работодателей. Почти каждый третий сотрудник (35,9%) заявил, что рядом с рабочим местом нет помещения для обогрева.

Возможность гибко реагировать на понижение температуры также ограничена. Уйти с работы раньше при температуре ниже нормы могут лишь 32,8% респондентов, еще 18,1% работают по скорректированному графику, но отрабатывают полную смену. Почти половина — 49,1% — не имеют права сократить рабочее время. Дополнительные перерывы при понижении температуры доступны 73,9% опрошенных, однако 26,1% лишены и этой возможности.

Несмотря на декларируемую готовность отстаивать свои права, на практике сотрудники почти не прибегают к реальным мерам защиты. Хотя 61,2% респондентов заявили, что теоретически готовы отказаться от работы при нарушении температурных норм, фактически к такому шагу прибегали немногие (6,7%). Аналогичная ситуация складывается и с обращениями в трудовую инспекцию: при том что 62,4% допускают возможность подачи жалобы, реальный опыт обращения в надзорные органы имеет ничтожно малый процент опрошенных (1,6%).

«Работа в условиях пониженных температур требует не только формального соблюдения норм, но и реальной оценки профессиональных рисков. Если сотрудник выполняет обязанности на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении, работодатель обязан предусмотреть комплекс мер: организацию обогрева, дополнительные перерывы, корректировку режима труда, а при необходимости — компенсационные выплаты. Игнорирование этих требований не только повышает риск профзаболеваний и травматизма, но и формирует конфликтную среду внутри коллектива», — отмечает Екатерина Ефремова, ведущий эксперт «Актион Охрана труда» (входит в группу Актион).

Ранее россиянам напомнили о праве отказаться от уборки снега на зимних субботниках.