Фельдшер назвала частые ошибки при ожоге маслом во время жарки блинов

Многие ошибочно полагают, что ожог маслом лечится так же, как ожог кипятком. Это опасное заблуждение, которое может привести к глубоким повреждениям кожи и рубцам. О том, чем отличается такой ожог, как правильно действовать в первые минуты и когда без врача не обойтись, «Газете.Ru» рассказала Владлена Березовская, фельдшер скорой и неотложной помощи, эксперт телеканала «Доктор».

С медицинской точки зрения ожог кипящим растительным маслом гораздо серьезнее ожога водой. Все дело в физике процесса.

«Температура кипения растительных масел составляет около 200°C, в то время как вода закипает при 100°C. Кроме того, масло имеет более вязкую структуру, сильнее прилипает к коже и дольше ее обжигает. Это усиливает длительность термического воздействия, что может привести не просто к покраснению, а к волдырям, глубоким повреждениям, рубцам или даже некрозу тканей», — объясняет Березовская.

Если на кожу попали капли раскаленного масла, действовать нужно быстро и хладнокровно.

Удалить масло. Аккуратно, не растирая, уберите остатки масла с поверхности кожи.

2. Охладить. Основная задача — остановить нагрев тканей. «Место ожога необходимо охладить под струей проточной прохладной (не ледяной!) воды в течение 10–15 минут. Убедитесь, что вода покрывает всю площадь ожога», — говорит специалист.

3. Перевязать. Идеальным решением для первой помощи фельдшер называет специальную гелевую противоожоговую повязку. «Она еще быстрее воды охлаждает кожу, а также снижает болевой эффект за счет местного анестетика. Такие повязки можно купить в аптеках или на маркетплейсах».

4. Принять обезболивающее. При сильной или умеренной боли можно однократно принять безрецептурное обезболивающее, которое вам уже известно и подходит. Это не только снимет боль, но и уменьшит отек.

5. Оценить повреждение. После охлаждения внимательно осмотрите рану. Если площадь ожога меньше ладони (диаметром до 8 см), кожа лишь покраснела, а боль стихает, можно лечиться дома, закрыв место стерильной марлевой салфеткой.

«Народные» методы первой помощи при ожогах не просто бесполезны, а откровенно вредны.

«Категорически запрещено смазывать ожог салом, жиром, сметаной, различными маслами и кремами. Даже противоожоговые мази с пантенолом не подходят для первого этапа — они создают пленку, возникает парниковый эффект, и кожа продолжает «печься» под ней. На первом этапе нужно только охлаждение», — уточняет специалист.

Также под запретом: лед и ледяная вода (риск переохлаждения и некроза тканей), прокалывание волдырей, попытки отодрать прилипшую одежду, нанесение на рану спирта, зеленки, зубной пасты, соды, соли, мочи (это химический ожог!), прием алкоголя или превышение дозы обезболивающих.

Даже если площадь ожога кажется небольшой, есть признаки, при которых откладывать визит к специалисту нельзя.

«Более глубокие ожоги, при которых появились волдыри, ощущается сильный жар и боль, уже требуют осмотра врача-хирурга в травмпункте или противоожоговом центре», — предупреждает фельдшер.

Обратиться за медицинской помощью необходимо, если:

— ожог затронул лицо, глаза, паховую область, суставы;

— площадь ожога больше ладони (диаметр более 8 см), даже если это только покраснение;

— появились волдыри или рана (поврежден верхний слой кожи);

— кожа выглядит обугленной, белой или восковой;

— боль не стихает, а усиливается спустя час;

— появились выделения (гной, сукровица);

— есть любые сомнения в тяжести ожога.

«Если кожа отсутствует или вы видите глубокую рану, ее нужно прикрыть чистым целлофановым пакетом или пищевой пленкой и ехать к врачу. Не используйте вату или марлю — они прилипнут», — добавляет эксперт.

Без помощи медиков можно обойтись только при самом поверхностном ожоге первой степени (покраснение, отек, боль). После этапа охлаждения начинается период заживления.

«На покрасневшую, но целую кожу можно наносить заживляющие кремы или пенки с декспантенолом тонким слоем 1–2 раза в день. Место ожога лучше закрыть стерильной повязкой, которую следует менять ежедневно. Главное — беречь это место от новых повреждений, солнца и соблюдать чистоту. Такой неглубокий ожог заживает в течение 5–10 дней», — рекомендует фельдшер.

