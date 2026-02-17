Размер шрифта
Трамп предупредил об экологической катастрофе в столичном регионе США

Трамп: прорыв канализации в реке Потомак привел к экологической катастрофе
Global Look Press

Экологическая катастрофа происходит в соседнем с Вашингтоном штате в результате попадания тысяч тонн сточных вод из канализации в реку Потомак. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа», — написал он.

В происходящем американский лидер обвинил губернатора штата Мэриленд, демократа Уэса Мура.

По словам Трампа, местные власти не могут справиться с прорывом канализации, который спровоцировал сброс сточных вод в реку Потомак. Политик подчеркнул, что не может допустить загрязнения реки «в самом сердце Вашингтона» и поручает федеральным службам дать свою реакцию на случившееся.

Как пишут американские СМИ, разлив сточных вод в штате Мэриленд начался около месяца назад и уже стал одним из крупнейших в истории Соединенных Штатов. Представители местных властей сообщили, что произошедшее не оказало никакого влияния на качество питьевой воды. По изначальным данным, в реку попало свыше 900 тыс. тонн сточных вод.

23 сентября Трамп, выступая на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что высказывания о климатических изменениях являются «величайшей ложью». По его словам, все прогнозы на эту тему оказались неверными и создавались по «злонамеренным причинам».

Ранее Трамп высказался о глобальном изменении климата.
 
