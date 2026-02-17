Врач предупредил россиян о главном провокаторе тяжелых болезней желудка

Helicobacter pylori — маленькая бактерия с большой проблемой, говорит нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков. В интервью «Газете.Ru» врач перечислил тяжелые последствия, вызываемые бактерией.

Доктор предупредил, что в обществе до сих пор бытует мнение, что хеликобактер пилори есть у всех и лечить ее не обязательно. Это заблуждение приводит к трагическим последствиям, ведь именно эта бактерия — причина развития хронического атрофического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Также она значительно увеличивает риск рака желудка и MALT-лимфомы желудка.

Миф, что бактерия не лечится, Симаков объяснил неправильной диагностикой и особенно неправильным контролем. Так, по его словам, при гастроскопии делают быстрый уреазный тест (когда кусочек слизистой кладут на тест-панель), получают «плюс», человек проходит лечение, а дальше вместо корректных тестов идет сдавать кровь на антитела или снова делает гастроскопию.

«Повышенные показатели в анализах крови свидетельствуют лишь о наличии иммунитета и том, что человек когда-то сталкивался с хеликобактер пилори. Антитела могут держаться пять лет и дольше даже после успешного лечения, поэтому для контроля они не годятся», — подчеркнул врач.

Эндоскопическая картина тоже способна «отставать» от реального статуса инфекции. По словам нейрогастроэнтеролога, признаки H. pylori-гастрита на гастроскопии могут сохраняться до полутора лет (диффузная гиперемия, отечность складок), а некоторые изменения — до пяти лет (гиперплазия лимфоидных фолликул). После терапии иногда впервые находят эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки, это связывают с восстановлением кислотообразования. При этом врач отдельно отметил, что эрозии могут быть признаком здорового и выздоравливающего желудка, сами по себе не обязаны давать боль и встречаются при разных состояниях.

Для диагностики H. pylori, по словам специалиста, не обязательно делать гастроскопию. Достаточно анализа кала на антиген H. pylori (моноклональные антитела) или С13-уреазного дыхательного теста. Симаков уточнил, что «дыхательные трубки» часто дают ложноположительные результаты, а ПЦР кала — дорогой вариант, который тоже может «плюсовать» ошибочно. Эти же два теста — антиген в кале и С13-дыхательный — подходят и для контроля после лечения, когда пациент уже принимал ИПП, антибиотики и препараты висмута.

У детей подход строже, продолжил эксперт. Их лечат только при определенных условиях — при снижении тромбоцитов и тромбоцитопенической пурпуре, а также при железодефицитной анемии, если другой причины, кроме H. pylori, быть не может. В редких случаях лечение обсуждают при диспепсии, но показания определяют индивидуально. При этом клинические рекомендации разных стран, как отметил Симаков, в целом отрицают значимость лечения H. pylori у детей при диспепсии. Во многих случаях дети до 18 лет выздоравливают самостоятельно.

Кстати, подчеркнул доктор, самопроизвольное выздоровление может случиться и у взрослых. И это еще одна причина сначала обследоваться, а потом лечиться.

«H. pylori иногда может уйти сама. Например, она не любит жить у пациентов с аутоиммунным гастритом, а также может исчезнуть на фоне приема антибиотиков, назначенных при лечении других болезней», — объяснил собеседник издания.

Инфекция передается от человека к человеку, но «плюс» у одного члена семьи не означает автоматически, что заражены все, успокоил Симаков. И даже если у кого-то из близких обнаружили бактерию, не надо лечить за компанию и всех остальных. Действовать необходимо по тому же правилу — сначала диагностика, потом терапия, подчеркнул доктор. Он добавил, что в некоторых странах диагностика и лечение входят в стандарт подготовки к беременности.

Излечение от H. pylori возможно, подчеркнул нейрогастроэнтеролог. Существует много схем, а при правильном выполнении лечения результат достигается более чем в 90% случаев. Но при этом есть и проблема — устойчивость к антибиотикам. Это бич современного общества, в котором привыкли заниматься самолечением. В России до 30% пациентов с H. pylori имеют штаммы, устойчивые к метронидазолу и левофлоксацину — препаратам первой очереди терапии. При неудачах используют альтернативные схемы, а при второй неудаче (это бывает редко) могут делать посев на чувствительность к антибиотикам.

Бактерия нередко оставляет после себя атрофию слизистой желудка (не путать с аутоиммунным гастритом, это другое заболевание), продолжил Симаков. Если атрофия очаговая или небольших стадий (C1–C2 Kimura Takemoto), такие изменения могут не требовать частого наблюдения и, по словам эксперта, на жизнь не влияют. После излечения H. pylori атрофия, если она уже сформировалась, остается, так как препаратов, уменьшающих ее площадь, не существует. Единственный достоверный способ ограничить развитие атрофии — убрать провоцирующий фактор, прежде всего H. pylori.

«В России «хеликом», как говорят в народе, заражены 30–40% населения, 10–20% — в странах Запада и Северной Европы, до 80% — в странах Латинской Америки. Сейчас проходят испытания вакцины от H. pylori. Вакцинация могла бы радикально снизить инфицирование», — прокомментировал Симаков.

Напоследок доктор настоятельно рекомендовал не гуглить схемы лечения в интернете, терапия должна проходить под строгим врачебным контролем. Грамотно подобранная терапия H. pylori — один из способов снизить риск рака желудка, язвенной болезни, кровотечений из верхних отделов ЖКТ, анемии и других осложнений, угрожающих жизни, резюмировал врач.

