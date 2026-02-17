ЛДПР предлагает на 10 лет раньше отменить оплату за капремонт

ЛДПР предложила на 10 лет раньше возмещать всю стоимость капремонта пенсионерам

ЛДПР выступила с инициативой снизить возрастной ценз на предоставление компенсации пенсионерам уплату взноса на капитальный ремонт. Для компенсации в размере 50% предлагается установить возраст в 65 лет, а для полного возмещения трат - 70 лет. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

Пояснительная записка к законопроекту есть у «Газеты.Ru».

Как напомнили в ЛДПР, сегодня право на компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный ремонт в размере 50% предоставляется неработающим пенсионерам-собственникам квартир, достигшим возраста 70 лет, а право на полную компенсацию – по достижении 80 лет.

Сегодня возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В партии считают, что установленный законом десятилетний разрыв между возрастом выхода на пенсию и возрастом получения льготы по уплате взносов на капремонт «представляется необоснованно продолжительным» на фоне того, что из более 40 млн пенсионеров более 33 млн не работают.

С момента установления возрастных критериев на компенсации за капремонт в России произошли изменения в системе пенсионного обеспечения: повышение пенсионного возраста, индексация страховых пенсий, реформирование системы социальных льгот. Поэтому, указали в ЛДПР, «корректировка возраста предоставления компенсации на капитальный ремонт является необходимой и обоснованной мерой».

«ЛДПР предлагает снизить возраст для получения компенсации за капитальный ремонт, чтобы неработающие пенсионеры с 65 лет могли получать скидку 50% на оплату, а с 70 лет — и вовсе полное освобождение от этого платежа», — заявил Слуцкий.

Как указал парламентарий, взнос на капремонт пенсионеры вносят ежемесячно, однако неизвестно, «когда настанет тот самый капитальный ремонт».

«Не исключено, что и через 10, а то и 15 лет. Получается пожилые граждане вкладывают в счастливое будущее, которое, возможно, никогда и не наступит на их веку», — подчеркнул он.

Как считают члены партии, принятие законопроекта будет способствовать сохранению уровня материальной обеспеченности пенсионеров, снижению доли расходов на оплату ЖКУ у людей старшего поколения, а также укреплению социальной стабильности и повышению доверия граждан к государственной социальной политике.

9 февраля ЛДПР обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в регионах страны, чтобы выявить факты необоснованного повышения управляющими организациями размера платы за ЖКУ.

Ранее россиянам разъяснили процедуру выселения из квартиры за долги по коммуналке.